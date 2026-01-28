Фроч назвав боксерів, які заслуговують на бій з Усиком

Ексчемпіон світу Карл Фроч назвав боксерів, які заслуговують на шанс боксувати з Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Британець поділився думками на своєму Youtube-каналі.

"Як на мене, з Вайлдером все скінчено. Я розумію, що в боксі, як у кіно про Роккі Бальбоа – останнє, що тебе залишає, це ударна потужність. Але ми ж бачили, що з ним зробив Чжан, як він програвав Паркеру.

Якщо хтось і заслуговує на бій з Усиком, так це Агіт Кабаєл та Фабіо Вордлі. Є ось ці два поєдинки, які я дійсно хотів би побачити, які мене збуджують", – розповів Фроч.

Також колишній боксер одразу оцінив шанси Вордлі проти українського гегемона.

"Хто знає, я не кажу, що він його точно поб'є. Але ж Фабіо не зупиняється, він достатньо молодий та свіжий, має амбіції. Він точно пішов би в атаку", – резюмував британець.

Нагадаємо, що Вордлі став чемпіоном світу по лінії WBO якраз завдяки Усику. Олександр свідомо відмовився по титулу, автоматично позбавивши Фабіо статусу обов'язкового претендента на бій із ним. Натомість українець висловив бажання зустрітись із Деонтеєм Вайлдером.

Згодом менеджер Вордлі назвав Усика "Ухилясиком" через те, що українець не захотів битись із британцем.