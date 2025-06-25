На це треба мати яйця, – Беленюк відреагував на скандал між Ломаченком та волонтерами

Народний депутат України та Олімпійський призер Жан Беленюк відреагував на скандал між Василем Ломаченком та волонтерами Сергієм Притулою та Сергієм Стерненком.

Відомий борець опублікував свої думки у соцмережах.

" В контексті нещодавнього скандалу між Ломаченком, Стерненком та Притулою, вирішив глянути стрічку Василя Ломаченка в ФБ. В мене питань нема, Василь залишається вірним собі, та своїм поглядам і, в цьому плані, його важко назвати "боягузом" або "сциклом", як висловилися Притула зі Стерненком в коментарях під нещодавнім дописом Ломаченка.

Очевидно він дійсно вірить в те, що публікує і не боїться виказувати свою позицію, не зважаючи на засудження переважної більшості українців, які страждають і втрачають своїх близьких кожного дня в цій жорстокій війні росіі проти нас! Напевне, треба мати яйця, щоб на таке наважуватися стільки років підряд!", – вважає Беленюк.

Втім, нардеп також прикріпив фото Ломаченка на початку повномасштабної війни, коли боксер записався у тероборону. Член фракції "Слуга народу" вважає, що це вибивається із загальної картини Василя.

" Не знаю як так вийшло, що це фото стало можливим, списую на шоковий стан.. думаю він жалкує про те, що воно взагалі зʼявилося в мережі. Бо саме тут, зважаючи на всі обставини, доречніше звучить слово "боягуз", – написав Беленюк.

Нагадаємо, напередодні український боксер опублікував допис у Facebook, який був присвячений обстрілу свого рідного міста – Білгород-Дністровська. Однак не вказав, що саме росіяни завдали удару.

На цей пост відреагували українські волонтери, які намагались дізнатись у боксера, хто саме обстріляв його рідне місто, проте у відповідь Ломаченко поцікавився, чому жоден з них не воює.

Згодом Стерненко поставив питання, чому Василь досі отримує преференції від України попри свою громадянську позицію.