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Притула: Ще до матчу проти Оболоні ми відчували, що будемо бити пенальті

Андрій Яросименко — 12 серпня, 09:27
Притула: Ще до матчу проти Оболоні ми відчували, що будемо бити пенальті

Півзахисник львівського Руха Остап Притула прокоментував перший гол команди у матчі проти Оболоні в рамках другого туру Української Прем'єр Ліги сезону-2024/25.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Позитивні емоції, адже повертаємось у Львів з трьома очками. Ми серйозно готувались до Оболоні, бо це серйозний суперник — дуже збалансована команда, яка добре обороняється та багато атакує флангами. Ці подачі та стандарти дуже загрозливі для їхніх опонентів. Та Рух був налаштований на перемогу і ми задоволені, що вдалось здобути позитивний результат. В другому таймі ми швидше працювали з м’ячем. Нам вдавалось якісніше вибігати в контратаки та створювати більше моментів, ніж суперники.

Щодо першого голу, то я ще до удару знав, куди пробиватиму. До матчу чомусь відчували, що Рух битиме пенальті. Коли сідали в автобус перед грою, то питали у тренерського штабу, хто відповідає за стандарти, зокрема за пенальті: я, чи Денис Підгурський. Нам дали право самим вирішити і Денис довірив мені цей удар", — сказав футболіст.

Нагадаємо, після матчу наставник львів'ян Віталій Пономарьов заявив, що попри розгромний рахунок, гра проти "пивоварів" не була легкою.

Рух наступний матч зіграє 18 серпня проти ЛНЗ, а кияни 16 серпня зустрінуться з Ворсклою, яка напередодні розгромила Верес.

Оболонь Притула Рух Чемпіонат України, УПЛ

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