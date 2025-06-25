Згадав про ТЦК: Ломаченко відповів на критику з боку Стерненка щодо засудження російської агресії

Ексчемпіон світу з боксу Василь Ломаченко продовжив суперечку із волонтером Сергієм Стерненком, який засудив його за відмову визнати росіян винним в обстрілі України.

Напередодні український боксер опублікував допис у Facebook, який був присвячений обстрілу свого рідного міста – Білгород-Дністровська. Однак не вказав, що саме росіяни завдали удару.

На нього, окрім Стерненка, відреагував і Сергій Притула. Боксер вже встиг відповісти волонтерам, але на цьому суперечка не закінчилася.

Після цього Стерненко написав ще один коментар. Волонтер заявив, що краще жити під загрозою смерті від росіян, ніж ставати перед ними на коліна.

"Краще жити під загрозою вбивства з боку росіян, аніж стати перед ними на коліна, як ти. Краще мати говорячу голову, аніж пусту. Мерзота, яка навіть досі у себе на сторінці тримає відео з вихвалянням вбивць мого народу. Хай ті "вєжлівиє люді", яких ти глорифікуєш, заберуть у тебе усе найдорожче", – написав Стерненко.

Ломаченко ж у відповідь заявив, що українці, які залишилися в країні під загрозою не лише від армії Росії, але й від ТЦК. Також він запитав у Сергія, чому той не воює.

"Разом із конторою думали, що написати? Або сам надумав? Під загрозою життя живуть усі люди, які залишилися в Україні, не тільки від армії Росії, а й від своїх же ТЦК, які пакують людей по беззаконню, але ти то в нас привілейований! Ти, до речі, чого не воюєш, патріот!?", – відповів Василь.

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Після цього Стерненко написав ще один коментар, де напряму запитав у Ломаченка, чиї ракети і шахеди бʼють по місту. Відповіді наразі немає.

"Я розумію, що ти у нас теж певною мірою "Саломон", і інколи складно встигнути за польотом твоєї високої думки, та все ж дам тобі останню спробу. Чиї ракети і шахеди бʼють по місту?".

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Напередодні російські війська атакували місто балістикою: зруйновано школу, двоє людей загинуло, ще дванадцять – поранено.

Нагадаємо, 5 червня 2025 року Василь Ломаченко офіційно оголосив про завершення боксерської кар'єри. У прощальному зверненні до вболівальників він подякував російською мовою фанатам, тренерам і близьким, проте не згадав ані Україну, ані її захисників.