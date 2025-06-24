Ми з вами різні українці: Ломаченко відповів на критику Притули й Стерненка щодо засудження російської агресії

Ексчемпіон світу з боксу Василь Ломаченко відреагував на критику волонтерів Сергія Притули та Сергія Стерненка, які засудили його за відмову визнати росіян винним в обстрілі України.

Напередодні український боксер опублікував допис у Facebook, який був присвячений обстрілу свого рідного міста – Білгород-Дністровська. Однак не вказав, що саме росіяни завдали удару.

Волонтер та телеведучий Сергій Притула через це назвав Ломаченка боягузом, який з початку війни не може назвати Росію винно у вбивствах українців.

"Жалюгідний боягуз! Кого з твого міста або твого оточення має вбити російська ракета, щоб ти вичавив із себе визнання того, що росіяни вбивають твоїх земляків? З благословення твого всратого патріарха кіріла! Який такий самий чорт, як і ти. Коли ти вже напишеш заяву про вихід із громадянства?", – написав Притула.

На це Василь відповів, що вони "різні українці".

"Безсовісна людина! Дійсно, ми з Вами різні українці", – відповів Василь.

Також зауваження Ломаченку зробив волонтер Сергій Стерненко, який назвав боксера зрадником.

"Вася, це ж зробили ті, кого ти підтримуєш досі. Росіяни. Твої брати. Жалюгідний ти сцикун. І зрадник", – написав Стерненко.

Напередодні російські війська атакували місто балістикою: зруйновано школу, двоє людей загинуло, ще дванадцять – поранено.

Нагадаємо, 5 червня 2025 року Василь Ломаченко офіційно оголосив про завершення боксерської кар'єри. У прощальному зверненні до вболівальників він подякував російською мовою фанатам, тренерам і близьким, проте не згадав ані Україну, ані її захисників.