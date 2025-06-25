Стерненко: Якщо Ломаченко ненавидить Україну, то чому держава досі дає йому преференції?

Сергій Стерненко розкритикував ексчемпіона світу з боксу Василя Ломаченка за його позицію та задався питанням, чому він досі отримує преференції з боку України.

Про це волонтер написав у себе в соцмережах.

"Цікавий факт 1. Вася Ломаченко досі тримає у себе в інстаграмі відео, де возвеличуються російські військові, що брали участь в окупації Криму. Цікавий факт 2. Попри те, що росіяни бʼють по його рідному місту та пошкодили йому готель на Одещині, він однаково не може сказати, хто ж це зробив. Найцікавіший факт 3. Вася досі вільно катається за кордон. Обіймає там шісток Кадирова. Відпочиває. Тож питання. Якщо Вася ненавидить Україну, то чому держава досі дає йому преференції?", – йдеться в пості.

Цікавий факт 1.

Вася Ломаченко досі тримає у себе в інста відео, де возвеличуються російські військові, що брали участь у окупації Криму.



Цікавий факт 2.

Попри те, що росіяни бʼють по його рідному місту та пошкодили йому готель на Одещині, він однаково не може сказати, хто ж… pic.twitter.com/fj2QEItgIm — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) June 24, 2025

Нагадаємо, напередодні український боксер опублікував допис у Facebook, який був присвячений обстрілу свого рідного міста – Білгород-Дністровська. Однак не вказав, що саме росіяни завдали удару.

На нього, окрім Стерненка, відреагував і Сергій Притула. Боксер вже встиг відповісти волонтерам, але на цьому суперечка не закінчилася.

Після цього Стерненко написав ще один коментар. Волонтер заявив, що краще жити під загрозою смерті від росіян, ніж ставати перед ними на коліна. Він також запитав у Ломаченка, хто ж стоїть за обстрілами.

Василь, своєю чергою, заявив, що українці, які залишилися в країні під загрозою не лише від армії Росії, але й від ТЦК. Також він запитав у Сергія, чому той не воює.