Дональд Трамп зробив прогноз щодо майбутнього кар’єри Джейка Пола

Президент США Дональд Трамп спрогнозував, що у майбутньому Джейк Пол стане політиком.

Про це повідомляє USA Today.

29-річний блогер-боксер 11 березня відвідав мітинг у штаті Кентуккі, де виступив Трамп. Під час промови президент США звернувся до Пола.

"Я просто хочу сказати, що роблю прогноз: у не надто далекому майбутньому ти балотуватимешся на політичну посаду. І ти маєш мою повну й беззастережну підтримку", – сказав Трамп.

У відповідь Пол подякував політику за теплі слова.

"Тому, чого мене навчив пан Трамп, – це сміливості. Ми ніколи не відступаємо від бою, навіть якщо суперник набагато більший за тебе. Набагато-набагато більший. І я відчуваю, що всі місцеві жителі Кентуккі думають так само", – відповів Пол.

Нагадаємо, що Трамп висловив підтримку Полу після поразки в бою з Ентоні Джошуа. Політик висловив захоплення сміливістю та мужністю ютубера.

Раніше повідомлялося, що Пол збирається провести бій проти зіркового Раяна Гарсії, який нещодавно став новим чемпіоном світу за версією WBC.