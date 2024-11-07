Гірн назвав свою п'ятірку найкращих чинних боксерів світу незалежно від вагової категорії
Едді Гірн
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Відомий британський промоутер Едді Гірн назвав свою п’ятірку найкращих чинних боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P).
Свій топ-5 він оприлюднив на особистій сторінці в Instagram.
Першу сходинку в писку промоутера посів український чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО).
Топ-5 боксерів світу P4P за версією Гірна
- Олександр Усик;
- Теренс Крофуфорд;
- Наоя Іноуе;
- Джессі Родрігес;
- Дмитро Бівол
Нагадаємо, 21 грудня Олександр Усик проведе бій-реванш проти Тайсона Ф'юрі. Українець переміг британця в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.