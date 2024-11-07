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Гірн назвав свою п'ятірку найкращих чинних боксерів світу незалежно від вагової категорії

Олексій Мурзак — 7 листопада 2024, 14:33
Гірн назвав свою п'ятірку найкращих чинних боксерів світу незалежно від вагової категорії
Едді Гірн
Getty Images

Відомий британський промоутер Едді Гірн назвав свою п’ятірку найкращих чинних боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P).

Свій топ-5 він оприлюднив на особистій сторінці в Instagram.

Першу сходинку в писку промоутера посів український чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО).

Топ-5 боксерів світу P4P за версією Гірна

  1. Олександр Усик;
  2. Теренс Крофуфорд;
  3. Наоя Іноуе;
  4. Джессі Родрігес;
  5. Дмитро Бівол

Нагадаємо, 21 грудня Олександр Усик проведе бій-реванш проти Тайсона Ф'юрі. Українець переміг британця в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

Едді Гірн Олександр Усик Теренс Кроуфорд Наоя Іноуе Дмитро Бівол Джессі Родрігес

Олександр Усик

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