Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Колишній суперник Усика: Чісора заслуговує на грандіозний прощальний бій

Руслан Травкін — 9 лютого 2025, 15:15
Колишній суперник Усика: Чісора заслуговує на грандіозний прощальний бій
Тоні Белью
Getty images

Колишній чемпіон світу в крузервейті (до 91,2 кг) Тоні Белью (30-3-1, 20 КО) вважає, що Дерек Чісора заслужено переміг Отто Валліна, тому заслуговує провести грандіозний 50 бій у кар'єрі.

Про це він написав у соцмережі "Х".

"Дерек Чісора повернув час назад та виконав завдання для мене! Велика перемога, і тепер він заслуговує на грандіозний 50-й прощальний бій! Відмінна робота, чемпіон, ти проробив неймовірну роботу, і будеш тепло згадуватись усіма шанувальниками боксу!", – написав Белью.

Нагадаємо, Чісора свій попередній бій провів наприкінці липня, в якому він несподівано переміг Джойса одноголосним рішенням суддів. Тоді британець заявляв, що для нього це був останній бій у професійній кар'єрі.

34-річний Валлін востаннє виходив на ринг у липні, коли переміг Онореде Ехвареме.

Завдяки перемозі Чісора піднявся на другу позицію у рейтингу IBF. Ймовірно, він зможе розглядатися як головний претендент на поєдинок за цей титул, яким наразі володіє Даніель Дюбуа.

Дерек Чісора Отто Валлін Тоні Белью

Тоні Белью

Белью оцінив шанси Кличка в поєдинку з Усиком
Ексчемпіон світу: Ф'юрі найкращий представник надважкої ваги після Усика
Белью назвав переможця бою Усик VS праймовий Льюїс
Колишній суперник Усика: Олександр у реванші проти Ф'юрі контролював хід бою з першого раунду
Белью назвав переможця реваншу Бетербієв – Бівол

Останні новини