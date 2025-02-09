Колишній суперник Усика: Чісора заслуговує на грандіозний прощальний бій
Тоні Белью
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Колишній чемпіон світу в крузервейті (до 91,2 кг) Тоні Белью (30-3-1, 20 КО) вважає, що Дерек Чісора заслужено переміг Отто Валліна, тому заслуговує провести грандіозний 50 бій у кар'єрі.
Про це він написав у соцмережі "Х".
"Дерек Чісора повернув час назад та виконав завдання для мене! Велика перемога, і тепер він заслуговує на грандіозний 50-й прощальний бій! Відмінна робота, чемпіон, ти проробив неймовірну роботу, і будеш тепло згадуватись усіма шанувальниками боксу!", – написав Белью.
Нагадаємо, Чісора свій попередній бій провів наприкінці липня, в якому він несподівано переміг Джойса одноголосним рішенням суддів. Тоді британець заявляв, що для нього це був останній бій у професійній кар'єрі.
34-річний Валлін востаннє виходив на ринг у липні, коли переміг Онореде Ехвареме.
Завдяки перемозі Чісора піднявся на другу позицію у рейтингу IBF. Ймовірно, він зможе розглядатися як головний претендент на поєдинок за цей титул, яким наразі володіє Даніель Дюбуа.