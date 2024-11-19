На відміну від Бетербієва, у тебе хоча б є тисяча фанів: Пол не проти провести бій проти Дюбуа
Джейк Пол та Даніель Дюбуа
колаж
Володар титулу IBF у суперважкому дивізіоні британець Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) кинув виклик відеоблогеру Джейку Полу (11-1, 7 КО).
Відповідний пост опублікував журналіст Майк Бенсон у соцмережі X.
"Привіт, Джейк. Можна влаштувати хороший бізнес на вихідних, але як би ти почував себе, борючись за законний титул чемпіона світу у важкій вазі? Це Даніель Дюбуа, кидаю виклик тобі, давай розпочнемо" – написав британець в особистому повідомленні в Instagram.
Водночас Пол запевнив, що готовий до переговорів із командою Дюбуа, а також висміяв абсолютного чемпіона світу у напівважкій ваговій категорії Артура Бетербієва (21-0, 20 КО).
"Людина боксує 12 років, провела понад 100 боїв в аматорах і професіоналах і билася в моєму андеркарді, ахахах. Але до біса це. Мені потрібно, щоб Накіса Бідаріан поговорив із Френком Ворреном, і ти став у чергу за троном. На відміну від Артура Бетербієва, у тебе хоча б є тисяча фанів", – відповів Пол.
Раніше абсолютний чемпіон світу в напівважкій вазі Артур Бетербієв (21-0, 20 КО) у соцмережах знову закликав Джейка Пола (11-1, 7 КО) провести бій.
Нагадаємо, після перемоги над Майком Тайсоном Джейк заявив про свою готовність битися проти Сауля Альвареса.
Згодом він також запевнив, що не проти вийти в октагон проти ірландця Конора Макгрегора.