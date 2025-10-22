Ніхто ніколи не робив того, що зробив він: Белью відповів на слова про "переоціненість" Усика

Колишній чемпіон світу у крузервейті Тоні Белью відповів на слова американського експерта Макса Келлермана щодо "переоціненості" абсолютного чемпіона з боксу Олександра Усика.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Порівнювати різні покоління не правильно. Головкін домінував у цілій ваговій категорії, але його ніколи не вважатимуть таким великим, як Марвіна Хаглера, на мою думку. Ти робиш щось подібне з Алі та надважковаговиками. Бокс тоді був іншим, ніж зараз. Ми маємо просто прийняти це і припинити порівнювати.

Що стосується резюме Усика, то воно краще, ніж у всіх інших. Він перемагав найсильніших суперників, поступаючись їм у ключових параметрах – силі, вазі та досвіді у гевівейті. І не забудь, що він перемагав їх двічі, що взагалі неймовірно – він давав їм реванші, шанс розгадати його, і все одно знову перемагав.

Ніхто ніколи не робив того, що зробив він, і ми, ймовірно, більше не побачимо такого за свого життя. Він повністю підкорив і аматорський, і професійний рівень. Єдине, що може перемогти Олександра – це він сам", – йдеться в повідомленні.