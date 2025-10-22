Українська правда
Володимир Максименко — 22 жовтня 2025, 10:15
Американський експерт: Усик історично переоцінений
Американський експерт Макс Келлерман висловився про спортивні здобутки абсолютного чемпіона з боксу Олександра Усика.

Слова фахівця наводить BoxingNews 24/7.

"Усик історично як надважковаговик переоцінений. Але разом із цим він недооцінений як паундовий боєць. Так, його резюме в хевівейті вражаюче, але тоненьке. Він не перемагав бійців з історичної десятки кращих. Ось чого йому не вистачає, проте місце Усика в історії не підлягає сумніву", – розповів Келлерман.

Також експерт порівняв здобутки Усика з Мохамедом Алі: за його словами, перемоги американця більш значущі, а суперники, яких він бив – величніші.

У липні Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) у пʼятому раунді та втретє став абсолютним чемпіоном світу. 

Раніше відомий британський тренер розповів, хто з теперішніх боксерів може дати українцю "найбільший бій".

