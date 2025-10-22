Українська правда
Британський тренер розповів, хто може дати Усику "найважчий бій"

Володимир Максименко — 22 жовтня 2025, 09:15
Відомий британський тренер Дейв Колдвелл висловився про потенційних суперників Олександра Усика (24-0, 15 КО) та розповів, хто з них доставить найбільше проблем українцю.

Фахівець поспілкувався з Boxing Social.

"Виходячи зі стилю – Мозес Ітаума. Я не кажу, що він поб'є Усика. Він не має досвіду, не має боїв з великою кількістю раундів, але за талантом – це він. Не факт, що він переможе Олександра, але із ним Усик матиме найбільші проблеми – це точно.
Я реально не хочу, щоб він продовжував. Проте Паркер, наприклад, заслуговує на бій проти Усика. Є й інші, наприклад, Кабаєл – він теж заробив свій шанс. Річ у тому, чи матимуть ці бої фінансовий сенс", – розповів Колдвелл.

У липні Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) у пʼятому раунді та втретє став абсолютним чемпіоном світу.

Ітаума нещодавно за дві хвилини нокаутував Вайта у поєдинку за титули чемпіона світу за версіями WBO Inter-Continental та WBA International, а також вакантний титул чемпіона Співдружності (Commonwealth Boxing Council). 

Наступним суперником українця має стати переможець бою Паркер – Вордлі, який відбудеться 25 жовтня.

Раніше Едді Гірн оцінив можливість проведення поєдинку між українським чемпіоном та Мозесом Ітаумою.

