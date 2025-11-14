Ексчемпіон світу не вірить у поєдинок Джошуа та Пола

Колишній чемпіон світу у крузервейті Тоні Белью не вірить у бій колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) з блогером і боксером Джейком Полом (12-1, 7 KO).

Про це він розповів у коментарі Ring Magazine.

"Я не вірю в цей бій. І я не повірю, поки вони вдвох не одягнуть рукавиці по 10 унцій на боксерському рингу. Неможливо перейти від Джервонти Девіса, який на 12,5 см нижчий за тебе і на 38 кг легший, до Ентоні Джошуа, який зараз на 12,5 см більший за тебе, можливо, навіть більше, і приблизно на 45 кг важчий. Просто не можна перейти від цього рівня до цього", – зазначив він.

Белью вважає, що у Пола не буде жодних шансів проти Джошуа.

"Якщо Ентоні Джошуа одягне рукавички і вийде на боксерський ринг, а Джейк Пол буде в іншому кутку, це не триватиме довго. Це триватиме стільки, скільки захоче Джошуа. Ось так просто. Якби хтось попросив мене зустрітися з хлопцем на Disney Channel за 10 мільйонів фунтів стерлінгів, я б вийшов туди без жодної підготовки і завтра б провів цей бій. І ви теж. І будь-хто в цій кімнаті теж. Чому він інший?" – сказав Белью.

Напередодні повідомлялося, що бій Пола та Джошуа не матиме виставковий характер та запланований на 19 грудня 2025-го.

14 листопада Джейк Пол мав битись із Джервонтою Девісом, але цей поєдинок скасували через проблеми чемпіона WBA – його знову звинуватили у домашньому насильстві.

Джошуа востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа.

Напередодні Дерек Чісора дав прогноз на потенційний бій Джошуа – Пол.