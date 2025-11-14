Відомий інсайдер назвав дату бою Джошуа – Пол

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) проведе бій з боксером та блогером Джейком Полом (12-1, 7 KO) уже цього року.

Про це повідомив інсайдер The Ring Майк Копінджер.

Поєдинок не матиме виставковий характер та запланований на 19 грудня 2025-го. Раніше The Ring повідомляв, що бій відбудеться в Маямі, США.

14 листопада Джейк Пол мав битись із Джервонтою Девісом, але цей поєдинок скасували через проблеми чемпіона WBA – його знову звинуватили у домашньому насильстві.

Джошуа востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа.

Напередодні Дерек Чісора дав прогноз на потенційний бій Джошуа – Пол.