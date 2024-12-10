Брат Ф'юрі кинув виклик Полу

Британський надважковаговик Томмі Ф’юрі (10-0, 4 КО) готовий провести другий бій проти Джейка Пола (11-1, 7 КО).

Цитує боксера talkSPORT.

"Нещодавно я бачив твіт Джейка Пола про те, що він запропонував мені щось на Netflix. Я просто хотів сказати, що ніхто тут не ухиляється від цього бою.

Я вже одного разу переміг тебе, я завдав тобі першої поразки. Щойно ти вийшов на ринг зі справжнім боксером – ти програв чесно і справедливо.

Я завдам тобі другої поразки – це не проблема. Але давай поговоримо про серйозні цифри телефоном. Якщо ти хочеш зв’язатися, ти знаєш, де мене знайти.

Я можу повернутися після року перерви і побити вас обох. Зрештою, якщо ти хочеш бою, давай обговоримо серйозні цифри, ви знаєте, де мене знайти", – сказав Ф’юрі.