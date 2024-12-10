Пол звернувся до брата Ф'юрі: Ти вже втретє втікаєш від бою
Getty Images
Блогер та боксер Джейк Пол (11-1, 7 КО) звернувся до брата Тайсона Ф'юрі, Томмі, (10-0, 4 KO), звинувативши його в униканні поєдинку.
Відповідний пост Пол, який нещодавно переміг 58-річного Майка Тайсона, зробив у соцмережі Twitter.
"Що за маріонетка. Друже, ти вже втретє тікаєш від бою. Ти не заслуговуєш на довіру. Я пропонував тобі 8 мільйонів доларів, а ти втік. А тепер тебе кинула Моллі, на тебе подав до суду DAZN, і ти все ще не можеш прийняти рішення без свого батька... Йди до біса", – написав Пол.
Томмі Ф'юрі напередодні відповідав брату Джейка Пола, Логану, який звинуватив британця в униканні бою-реваншу з американським блогером.
Нагадаємо, що в ніч з 26 на 27 лютого 2024 року Томмі Ф'юрі здобув перемогу над Джейком Полом роздільним рішенням суддів. Поєдинок відбувся в межах вечора боксу в Саудівській Аравії.
Також раніше брат Тайсона Ф'юрі відмовився проводити поєдинок з колишнім бійцем UFC Дарреном Тіллом через те, що той не хоче битися за правилами боксу.