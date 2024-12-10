Пол звернувся до брата Ф'юрі: Ти вже втретє втікаєш від бою

Блогер та боксер Джейк Пол (11-1, 7 КО) звернувся до брата Тайсона Ф'юрі, Томмі, (10-0, 4 KO), звинувативши його в униканні поєдинку.

Відповідний пост Пол, який нещодавно переміг 58-річного Майка Тайсона, зробив у соцмережі Twitter.

"Що за маріонетка. Друже, ти вже втретє тікаєш від бою. Ти не заслуговуєш на довіру. Я пропонував тобі 8 мільйонів доларів, а ти втік. А тепер тебе кинула Моллі, на тебе подав до суду DAZN, і ти все ще не можеш прийняти рішення без свого батька... Йди до біса", – написав Пол.

What absolute muppet. Buddy you just pulled out of a fight for the 3rd time. You have ZERO credibility.



I offered you $8M dollars and you ran away from it. And now you got dumped by Molly, getting sued by DAZN and still can’t call a shot without your dad



GTFOH… — Jake Paul (@jakepaul) December 10, 2024

Томмі Ф'юрі напередодні відповідав брату Джейка Пола, Логану, який звинуватив британця в униканні бою-реваншу з американським блогером.

Нагадаємо, що в ніч з 26 на 27 лютого 2024 року Томмі Ф'юрі здобув перемогу над Джейком Полом роздільним рішенням суддів. Поєдинок відбувся в межах вечора боксу в Саудівській Аравії.

Також раніше брат Тайсона Ф'юрі відмовився проводити поєдинок з колишнім бійцем UFC Дарреном Тіллом через те, що той не хоче битися за правилами боксу.