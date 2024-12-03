Промоутер Богачука: Сергій збирається нокаутувати Мадрімова 21 грудня
Промоутер Том Леффлер, який представляє інтереси Сергія Богачука (24-2, 23 KO), заявив, що український боксер збирається нокаутувати узбекистанця Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).
Про це він написав у себе в соцмережах.
"Псуєте собі карму, коли таке пишете. Сергій Богачук має понад 90% нокаутів, двічі відправив Вірджіла в нокдаун. Він збирається нокаутувати Мадрімова 21 грудня, щоб більше не було ніяких жартів з суддями.
Рухаємося крок за кроком, Сергій дуже зосереджений на тому, щоб перемогти Ісраїла, а потім ми підемо далі", – написав Леффлер.
Він так відреагував на новину про те, що Мадрімов 22 лютого проведе бій з Вірджілом Ортісом. Бій проти Богачука запланований на 21 лютого.
Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку українець поступився Вірджілу Ортісу, хоча по ходу бою двічі відправляв суперника в нокдаун. Багато хто тоді казав, що Богачука пограбували. Про це заявив і сам Сергій.