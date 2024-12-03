Промоутер Богачука: Сергій збирається нокаутувати Мадрімова 21 грудня

Промоутер Том Леффлер, який представляє інтереси Сергія Богачука (24-2, 23 KO), заявив, що український боксер збирається нокаутувати узбекистанця Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).

Про це він написав у себе в соцмережах.

"Псуєте собі карму, коли таке пишете. Сергій Богачук має понад 90% нокаутів, двічі відправив Вірджіла в нокдаун. Він збирається нокаутувати Мадрімова 21 грудня, щоб більше не було ніяких жартів з суддями. Рухаємося крок за кроком, Сергій дуже зосереджений на тому, щоб перемогти Ісраїла, а потім ми підемо далі", – написав Леффлер.

Bad Karma to post this. ⁦@SBohachuk⁩ has over 90% KO ratio, knocked Vergil down twice. He is going for the KO against Madrimov Dec 21 so there is no more funny business with the judges. ⁦@RiyadhSeason⁩ ⁦@DAZNBoxing⁩ #BohachukMadrimov pic.twitter.com/CU532AQ9Qd — Tom Loeffler (@TomLoeffler1) December 2, 2024

Він так відреагував на новину про те, що Мадрімов 22 лютого проведе бій з Вірджілом Ортісом. Бій проти Богачука запланований на 21 лютого.

Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку українець поступився Вірджілу Ортісу, хоча по ходу бою двічі відправляв суперника в нокдаун. Багато хто тоді казав, що Богачука пограбували. Про це заявив і сам Сергій.