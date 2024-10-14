Богачук: Я валяв Ортіса по рингу, а перемогу віддали йому

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (24-2, 23 KO) вважає, що його пограбували в бою з Вірджілом Ортісом (22-0, 21 КО).

Про це він заявив у інтерв’ю XSPORT.

"Я був впевнений, що виграв той бій проти Ортіса. Я валяв суперника по рингу, а перемогу віддали йому. Це смішно! Особливо суддівські записки останнього раунду – усі віддали супернику. Судді так підстрахувалися, але я не вважаю, що програв дванадцятий раунд або одинадцятий.

Відчував по ходу поєдинку, що перемагаю, мої удари долітали. Коли оголосили суддівські рішення, був з ними не згоден. Я чемпіон у тому бою, я двічі відправив Ортіса в нокдаун і виглядав загалом краще. Він лише штовхався, це у нього виходило.

Бокс – не сумо. Тут треба влучати по супернику. Коли я виходив з рингу, то мексиканська публіка казала, що я виграв той бій. Після бою з Ортісом люди, які його підтримували, стали вболівати за мене, кілька людей зустрічали в залі і говорили, що їхній улюбленець програв", – сказав Богачук.