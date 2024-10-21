Ексчемпіон світу назвав фактор, який допоможе Тайсону здолати Пола

Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі американець Тімоті Бредлі (33-1-2, 13 КО) заявив, що тривалість раундів по 2 хвилини під час бою Тайсон – Пол може допомогти Майку здолати набагато молодшого опонента.

Його слова цитує DAZN.

"Спочатку я думав, що це божевілля, але згодом прочитав правила цього бою. Дві хвилини кожен раунд – це піде на користь Тайсону. Мені здається, що Майк зможе активно провести перші чотири раунди. Він має потенціал, щоб нокаутувати Пола. Коли ми говоримо про Майка Тайсона, ми говоримо про силу. Дві хвилини в кожному раунді – цього вистачить, щоб перемогти", – впевнений Бредлі.

Зазначимо, що бій Пола з Тайсоном відбудеться 15 листопада. Спочатку поєдинок мав відбутися 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров'я "Залізного Майка".

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій стався у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.