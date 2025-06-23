Канело, ти заплатиш за цей нікчемний поштовх, – Кроуфорд прокоментував скандал на битві поглядів

Володар поясу WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) прокоментував штовханину з абсолютним чемпіоном у другій середній Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) під час битви поглядів, що відбулася в Нью-Йорку.

Слова Кроуфорда передає Ring Magazine.

"Гей, Канело, ти заплатиш за цей нікчемно слабкий поштовх. Я тебе дістану, пам'ятай, я тобі це сказав...", – сказав Кроуфорд.

Нагадаємо, що боксери впритул підійшли один до одного, а після коротких реплік Канело вирішив штовхнути опонента.

Дейна Вайт зупинив розвиток подій між спортсменами, хоча Кроуфорд не намагався вдарити чи штовхнути мексиканця у відповідь.

Бій Канело – Кроуфорд відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. Пряма трансляція буде доступна на Netflix. Напередодні боксери провели другу битву поглядів. Також стало відомо, що на кону стоятиме спеціальний пояс The Ring.

Нагадаємо, що Теренс Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).

Свій останній поєдинок Сауль Альварес провів у вересні 2024 року, коли здолав Берлангу одноголосним рішенням суддів.