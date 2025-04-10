Президент WBO: Кроуфорд сказав, хто стане найбільшою зіркою після нього

Президент WBO Густаво Олівері вважає, що Кейшон Девіс (13-0, 9 КО). може стати наступною суперзіркою боксу.

Про це функціонер розповів, посилаючись на свою розмову з колишнім абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях Теренсом Кроуфордом, яка відбулась під час бою Девіса з українцем Денисом Берінчиком.

"Кейшон – дуже особливий боєць. Я розповім вам одну історію. Під час свого останнього бою в Нью-Йорку в лютому, де він став чемпіоном світу, Теренс Кроуфорд відвів мене вбік і сказав: "Густаво, Кейшон буде наступною зіркою після того, як я піду на пенсію, і так само, як ти був вірним мені і дарував мені любов і прихильність кожного разу, коли я приїжджав до Пуерто-Ріко, ти повинен робити те ж саме з Кейшоном".

Пізніше, коли Кейшон виграв бій, Боб Арум сказав мені, що він найдовше триматие титул чемпіона WBO в моїй кар'єрі на посаді президента і буде наступним Шугаром Реєм Леонардом і обличчям цієї компанії в майбутньому".

Нагадаємо, 15 лютого Кейшон Девіс брутально нокаутував українця Дениса Берінчика та завоював титул WBO.

Після цього Девіс говорив, що готовий вийти на ринг проти Джервонти Девіса. Також Кейшон звертався до іншого українця Василя Ломаченка, оскільки з ним також він хотів би помірятися силами.

Раніше стало відомо, що від бою з Девісом відмовився домініканський боксер легкої ваги Едвін Де Лос Сантос.