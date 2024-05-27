Атлас: Не вірю, що реванш Усик — Ф’юрі відбудеться в жовтні
Американський тренер з боксу Тедді Атлас сумнівається, що Олександр Усик (22-0, 14 КО) і Тайсон Фʼюрі (34-1-1, 24 КО) будуть готові вийти на ринг уже в жовтні цього року.
Таку думку легендарний наставник висловив на своєму YouTube-каналі.
"Забудьте про те, з ким Фʼюрі битиметься наступного разу. Має бути реванш. Я не вірю, що це станеться в жовтні.
Після того, через що вони пройшли фізично, а вони пройшли через три табори поспіль... Я сумніваюся, що через 5 місяців, у жовтні, вони будуть фізично готові зробити це знову.
Я не можу в це повірити. Це те, про що вони говорять, і це дата в контракті, але контракти такі ж, як чорнила на папері, і ці чорнила можуть бути перекреслені", — сказав Атлас.
Нагадаємо, нещодавно промотуер Боб Арум підтвердив, що Фʼюрі скористався пунктом про реванш, а також назвав орієнтовну дату другого бою.
Зараз вирішується, чи будуть усі чотири пояси стояти на кону в реванші. Команда Усика вже звернулася до IBF з проханням зробити виняток.