Атлас: Не вірю, що реванш Усик — Ф’юрі відбудеться в жовтні

Американський тренер з боксу Тедді Атлас сумнівається, що Олександр Усик (22-0, 14 КО) і Тайсон Фʼюрі (34-1-1, 24 КО) будуть готові вийти на ринг уже в жовтні цього року.

Таку думку легендарний наставник висловив на своєму YouTube-каналі.

"Забудьте про те, з ким Фʼюрі битиметься наступного разу. Має бути реванш. Я не вірю, що це станеться в жовтні.

Після того, через що вони пройшли фізично, а вони пройшли через три табори поспіль... Я сумніваюся, що через 5 місяців, у жовтні, вони будуть фізично готові зробити це знову.

Я не можу в це повірити. Це те, про що вони говорять, і це дата в контракті, але контракти такі ж, як чорнила на папері, і ці чорнила можуть бути перекреслені", — сказав Атлас.