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Атлас: Не вірю, що реванш Усик — Ф’юрі відбудеться в жовтні

Игорь Чернявский — 27 травня, 14:31
Атлас: Не вірю, що реванш Усик — Ф’юрі відбудеться в жовтні

Американський тренер з боксу Тедді Атлас сумнівається, що Олександр Усик (22-0, 14 КО) і Тайсон Фʼюрі (34-1-1, 24 КО) будуть готові вийти на ринг уже в жовтні цього року.

Таку думку легендарний наставник висловив на своєму YouTube-каналі.

"Забудьте про те, з ким Фʼюрі битиметься наступного разу. Має бути реванш. Я не вірю, що це станеться в жовтні.

Після того, через що вони пройшли фізично, а вони пройшли через три табори поспіль... Я сумніваюся, що через 5 місяців, у жовтні, вони будуть фізично готові зробити це знову.

Я не можу в це повірити. Це те, про що вони говорять, і це дата в контракті, але контракти такі ж, як чорнила на папері, і ці чорнила можуть бути перекреслені", — сказав Атлас.

Нагадаємо, нещодавно промотуер Боб Арум підтвердив, що Фʼюрі скористався пунктом про реванш, а також назвав орієнтовну дату другого бою.

Зараз вирішується, чи будуть усі чотири пояси стояти на кону в реванші. Команда Усика вже звернулася до IBF з проханням зробити виняток.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Тедді Атлас

Тедді Атлас

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