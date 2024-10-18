Атлас назвав головну перевагу Дюбуа над Джошуа

Відомий американський тренер Тедді Атлас вважає, що чемпіон світу за версією IBF у суперважкій вазі британець Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) зможе психологічно здолати Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) у потенційному реванші.

Його слова передає SecondsOut.

"Джошуа вже давно у боксі. Він був чемпіоном, він програвав, повертався, був золотим медалістом, його люблять у рідній країні. Ентоні заслужив право приймати власне рішення. Якщо Джошуа та його люди хочуть реваншу без проміжного бою, він достатньо досвідчений, щоб зробити це.

Чи зможе Джошуа перемогти Дюбуа? Це складне питання. Ми вже знаємо, що Дюбуа сильний і міцний і може завдати удару, але ми не знали, наскільки він сильний морально, як він здобув впевненість і віру в себе. Дюбуа може зробити найважливіше у реванші – здолати Джошуа психологічно", – сказав Атлас.