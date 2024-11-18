Перестань бити людей похилого віку: Бредлі звернувся до Пола

Колишній чемпіон світу з боксу Тімоті Бредлі звернувся до блогера Джейка Пола (11-1, 7 КО) після його перемоги над Майком Тайсоном (50-7, 44 КО), закликавши того перестати бити людей похилого віку.

Його слова наводить Secondsout.

"Джейк Пол, давай, побийся зі справжнім бійцем. Ти хочеш заслужити на повагу або просто доїти цей спорт, як робиш це зараз, обираючи відповідних суперників? Якщо ти хочеш пошану від шанувальників боксу та боксерської спільноти, то маєш битися зі справжніми боксерами. Томмі Ф'юрі надер тобі дупу. Дай хлопцю реванш, виправи все, а потім бийся з кимось іншим. Ти не зможеш перемогти ні кого із ТОП-15. Не має значення хто санкціонує цей бій. Тож перестань дурити публіку. Перестань дурити себе. Прийми справжній виклик і перестань бити людей похилого віку", – сказав Бредлі.

Зазначимо, що напередодні Пол повів бій проти Майка Тайсона, який завершився одноголосним рішенням суддів на користь блогера (80:72, 79:73, 79:73).

Після поєдинку колишній чемпіон світу Карл Фроч заявив, що готовий вийти на бій проти Джейка Пола, щоб впевнено його перемогти. Сам блогер викликав на поєдинок Конора Макгрегора.