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Він герой: Льюїс відреагував на поразку Тайсона від Пола

Олексій Мурзак — 16 листопада 2024, 19:16
Він герой: Льюїс відреагував на поразку Тайсона від Пола
Getty Images

Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Леннокс Льюїс оцінив поразку свого екссуперника Майка Тайсона (50-7, 44 КО) в поєдинку проти блогера Джейка Пола (11-1, 7 КО), наголосивши, що "Залізний Майк" показав хоробрість.

Слова британця наводить ESNEWS.

"Майк – герой. Він мав чудовий вигляд для свого віку, добре проявив себе. Пол набагато молодший, але часом Майк потрапляв, ловив його. Захист – це взагалі особливий вид мистецтва у Тайсона", – сказав Льюїс.

Зазначимо, що бій завершився одноголосним рішення суддів на користь блогера Джейка Пола (80:72, 79:73, 79:73). За підсумками поєдинку 27-річний ютубер викинув значно більше ударів (278 проти 97) та був значно влучніше (78 нанесених проти 18 у Тайсона).

Після двобою "Залізний Майк" заявив, що має запас здоров'я, щоб провести ще один поєдинок.

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