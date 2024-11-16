Цей бій був лайном: Фроч розкритикував поєдинок Тайсона з Полом

Колишній чемпіон світу в другій середній вазі Карл Фроч прокоментував поразку 58-річного ексчемпіона Майка Тайсона (50-7, 44 КО) від 27-річного блогера Джейка Пола (11-1, 7 КО), назвавши цей бій лайном.

Його слова наводить журналіст Майк Бенсон у соцмережі Х.

"Здавалося, що Майк Тайсон прийшов лише для того, щоб зіграти свою роль у цьому маленькому цирку. А Джейк Пол або був занадто наляканий, щоб вплутатися, або не хотів завдавати йому болю.

Я не думаю, що він міг, я не думаю, що Джейк Пол досить хороший. Сам бій був чортовим лайном. Майку 58 років, але Джейк теж показав лайновий виступ", – сказав Фроч.

Carl Froch on Jake Paul vs Mike Tyson: “It looked like Mike Tyson turned up just to play his role in this little circus. And Jake Paul was either too scared to engage, or he didn't want to hurt him. But I don't think he could, I don't think Jake Paul's good enough. The fight… — Michael Benson (@MichaelBensonn) November 16, 2024

Зазначимо, що бій завершився одноголосним рішення суддів на користь блогера Джейка Пола (80:72, 79:73, 79:73). За підсумками поєдинку 27-річний ютубер викинув значно більше ударів (278 проти 97) та був значно влучніше (78 нанесених проти 18 у Тайсона).

Після двобою "Залізний Майк" заявив, що має запас здоров'я, щоб провести ще один поєдинок.