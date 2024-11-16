Цей бій був лайном: Фроч розкритикував поєдинок Тайсона з Полом
Колишній чемпіон світу в другій середній вазі Карл Фроч прокоментував поразку 58-річного ексчемпіона Майка Тайсона (50-7, 44 КО) від 27-річного блогера Джейка Пола (11-1, 7 КО), назвавши цей бій лайном.
Його слова наводить журналіст Майк Бенсон у соцмережі Х.
"Здавалося, що Майк Тайсон прийшов лише для того, щоб зіграти свою роль у цьому маленькому цирку. А Джейк Пол або був занадто наляканий, щоб вплутатися, або не хотів завдавати йому болю.
Я не думаю, що він міг, я не думаю, що Джейк Пол досить хороший. Сам бій був чортовим лайном. Майку 58 років, але Джейк теж показав лайновий виступ", – сказав Фроч.
Зазначимо, що бій завершився одноголосним рішення суддів на користь блогера Джейка Пола (80:72, 79:73, 79:73). За підсумками поєдинку 27-річний ютубер викинув значно більше ударів (278 проти 97) та був значно влучніше (78 нанесених проти 18 у Тайсона).
Після двобою "Залізний Майк" заявив, що має запас здоров'я, щоб провести ще один поєдинок.