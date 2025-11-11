Важко бачити його домінування: Тайсон – про стиль боксу Усика

Легендарний боксер Майк Тайсон вважає Олександра Усика найкращим у надважкому дивізіоні.

Цитує боксера Hard Rock Bet.

"Я вражений Усиком. Можна говорити все що завгодно, але зараз він найбільший супертяж свого часу. Ніхто не може його перемогти. Він переміг усіх", – сказав він.

При цьому Тайсона розкритикував стиль боксу українця.

"Але, знаєте, мені важко бачити, як він домінує. Раніше вся справа була в агресії. Навіть якщо боксер пропускав більше ударів, але він вів бій, йому віддавали раунди. Якщо ти цікавий боєць, ти приводиш публіку на арену. Можна бути найвеличнішим бійцем у світі, але бути нудним, і ніхто не буде хотіти тебе бачити", – розповів Тайсон.

Нагадаємо, 25 жовтня Фабіо Вордлі нокаутував Джозефа Паркера та став обов'язковим претендентом на бій проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.

Раніше Френк Воррен повідомляв, що сторони Усика та Вордлі вже ведуть перемовини про бій.