Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Важко бачити його домінування: Тайсон – про стиль боксу Усика

Олександр Булава — 11 листопада 2025, 18:40
Важко бачити його домінування: Тайсон – про стиль боксу Усика
Олександр Усик
Getty Images

Легендарний боксер Майк Тайсон вважає Олександра Усика найкращим у надважкому дивізіоні.

Цитує боксера Hard Rock Bet.

"Я вражений Усиком. Можна говорити все що завгодно, але зараз він найбільший супертяж свого часу. Ніхто не може його перемогти. Він переміг усіх", – сказав він.

При цьому Тайсона розкритикував стиль боксу українця.

"Але, знаєте, мені важко бачити, як він домінує. Раніше вся справа була в агресії. Навіть якщо боксер пропускав більше ударів, але він вів бій, йому віддавали раунди. Якщо ти цікавий боєць, ти приводиш публіку на арену. Можна бути найвеличнішим бійцем у світі, але бути нудним, і ніхто не буде хотіти тебе бачити", – розповів Тайсон.

Нагадаємо, 25 жовтня Фабіо Вордлі нокаутував Джозефа Паркера та став обов'язковим претендентом на бій проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.

Раніше Френк Воррен повідомляв, що сторони Усика та Вордлі вже ведуть перемовини про бій.

Олександр Усик Майк Тайсон

Олександр Усик

Казка про Попелюшку, – Воррен висловився про кар'єру Вордлі
Усик: битися чи йти з боксу? Як це питання вирішували брати Клички
Усик: Хочу заробити 17 мільярдів
Боксує під водоспадом: Усик поділився атмосферним фото з відпочинку на Балі
Чергова нагорода: син Усика здобув медаль на Кубку Андалусії з дзюдо

Останні новини