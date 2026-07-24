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Чи вистачить у Джошуа сміливості? Ф'юрі ставить під сумнів бій з ЕйДжеєм

Олександр Булава — 24 липня 2026, 20:14
Чи вистачить у Джошуа сміливості? Ф'юрі ставить під сумнів бій з ЕйДжеєм
Тайсон Ф'юрі
Getty Images

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) після перемоги над 46-річним поляком Маріушом Вахом (39-14, 20 КО) оцінив можливість бою з Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

Його слова передає Sky Sport.

"Сьогодні ввечері я пройшов своє випробування. Побачимо, чи пройде [Ентоні Джошуа] своє випробування [проти Крістіана Пренги завтра ввечері].

Найбільше випробування з усіх – це те, наскільки великі його яйця.

Я вважаю його великим боягузом. У Тоттенгемі перед 70 000 глядачів він так і не наважився вийти на ринг і зійтися зі мною.

Побачимо, чи наважиться він коли-небудь. Я в цьому не впевнений", - заявив Ф'юрі.

Боксери вже підписали контракт про лобову дуель, яка має відбутися у четвертому кварталі 2026 року.

ЕйДжей свій бій проведе у суботу, 25 липня, в Ер-Ріяді проти албанця Крістіана Пренги.

Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі

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