Чи вистачить у Джошуа сміливості? Ф'юрі ставить під сумнів бій з ЕйДжеєм
Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) після перемоги над 46-річним поляком Маріушом Вахом (39-14, 20 КО) оцінив можливість бою з Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).
Його слова передає Sky Sport.
"Сьогодні ввечері я пройшов своє випробування. Побачимо, чи пройде [Ентоні Джошуа] своє випробування [проти Крістіана Пренги завтра ввечері].
Найбільше випробування з усіх – це те, наскільки великі його яйця.
Я вважаю його великим боягузом. У Тоттенгемі перед 70 000 глядачів він так і не наважився вийти на ринг і зійтися зі мною.
Побачимо, чи наважиться він коли-небудь. Я в цьому не впевнений", - заявив Ф'юрі.
Боксери вже підписали контракт про лобову дуель, яка має відбутися у четвертому кварталі 2026 року.
ЕйДжей свій бій проведе у суботу, 25 липня, в Ер-Ріяді проти албанця Крістіана Пренги.