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Ф'юрі назвав боксера, з яким нізащо не вийде у ринг

Олексій Мурзак — 13 жовтня, 23:38
Ф'юрі назвав боксера, з яким нізащо не вийде у ринг
Тайсон Ф'юрі
Getty Images

Ексчемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) висловився про можливість проведення поєдинку проти 19-річного талановитого англійця нігерійського походження Мозеса Ітауми (10-0, 8 КО).

Його слова наводить SecondsOut Boxing News.

"Чи побився я б з ним? Ні, точно ні! Ви вважаєте мене дурним? Ні, ні, ні...", – сказав "Циганський король".

У своєму останньому поєдинку британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума (10-0, 8 КО) провів дебютний захист титулу WBO Inter-Continental.

Його опонентом був поляк Маріуш Вах (38-11, 20 КО), який програв технічним нокаутом.

Нагадаємо, бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року. Українець переміг британця в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

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