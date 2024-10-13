Ф'юрі назвав боксера, з яким нізащо не вийде у ринг
Тайсон Ф'юрі
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Ексчемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) висловився про можливість проведення поєдинку проти 19-річного талановитого англійця нігерійського походження Мозеса Ітауми (10-0, 8 КО).
Його слова наводить SecondsOut Boxing News.
"Чи побився я б з ним? Ні, точно ні! Ви вважаєте мене дурним? Ні, ні, ні...", – сказав "Циганський король".
У своєму останньому поєдинку британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума (10-0, 8 КО) провів дебютний захист титулу WBO Inter-Continental.
Його опонентом був поляк Маріуш Вах (38-11, 20 КО), який програв технічним нокаутом.
Нагадаємо, бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року. Українець переміг британця в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.