Він не в моїх планах: Ф'юрі відмовився від бою з Ітаумою

Сергій Шаховець — 31 березня 2026, 16:20
Колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі (34−2−1, 24 КО) виключив проспекта надважкої ваги Мозеса Ітауму (14-0, 12 КО) зі списку бажаних суперників.

Слова 36-річного боксера цитує Boxingnewsonline.

На думку "Циганського короля", Ітаума недостатньо досвідчений для нього як суперник.

"Він не в моїх планах. Він ще нічого не виграв. Йому лише 21 рік – він навіть близько не на тому рівні. Поки він дістанеться вершини, я вже стану дідусем", — сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що Мозес Ітаума реально претендує на один з чемпіонських титулів надважкого дивізіону. В останньому поєдинку 21-річний британець нокаутував Джермейна Франкліна у п'ятому раунді.

Натомість Ф'юрі обрав собі в суперники росіянина Арсланбека Махмудова (21−2, 19 KO), який не може похизуватися видатними перемогами. Цей бій відбудеться 11 квітня в Лондоні.

