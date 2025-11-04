Ф'юрі може провести виставковий бій з Полом

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) та боєць WWE Логан Пол (0-1, 0 KO) ведуть переговори щодо проведення виставкового бою.

Про це повідомляє Boxing reports.

Поєдинок може відбутися в лютому. Він не буде зарахований до професійного рекорду жодного з учасників і, ймовірно, проходитиме за зміненими правилами та з використанням рукавичок вагою 8 унцій.

Наразі розглядаються варіанти проведення бою в Саудівській Аравії або Лас-Вегасі.

Нагадаємо, Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри після того, як він програв Усику другий бій поспіль. Проте нещодавно Френк Воррен повідомив, що ексчемпіон світу планує повернутись в ринг у 2026 році.

Воррен також заявив, що Тайсон прагне провести бій з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком (24-0, 15 КО) наступного року.