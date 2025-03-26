Зробімо це для народу: тілоохоронець Мессі публічно викликав Логана Пола на поєдинок
Особистий тілоохоронець нападника Інтер Маямі Ліонеля Мессі записав відеозвернення до відомого блогера Логана Пола.
Яссін Чуеко заявив в соцмережах, що готовий вийти на бій із реслером WWE через конфлікт авторських прав.
"Я отримав багато повідомлень в Інстаграмі про цей бій. Тепер шляху назад немає. Давай проведемо цей бій для людей. Ми маємо зробити цей для народу. Зробімо це", – сказав охоронець футболіста.
Напередодні Пол викликав Мессі на поєдинок через те, що бренд MAS+, який належить аргентинцю, скопіював його напій PRIME, проте за футболіста заступився тілоохоронець.
Нагадаємо, що Чуеко – колишній боєць спецпідрозділу Navy SEAL, який який свого часу служив в Іраку та Афганістані. Вільний від роботи час від приділяє на тренування в змішаних єдиноборствах.
Раніше повідомлялося, що Мессі потрапив у гучний скандал через те, що розтоптав футболку Барселони.