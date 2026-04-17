Від відеоблогера й боксера до суперзірки WWE: як Логан Пол став обличчям реслінгу

А чи знали ви, що у відомого боксера-блогера Джейка Пола є старший брат Логан, який також виступав у професійному боксі? Якщо так, то Ви, швидше за все, в темі реслінгу. 18 квітня Логан Пол виступить у матчі-відкритті головного шоу року у світі рестлінгу – WrestleMania 42, де разом з Остіном Тіорі та Дарреном Джейсоном Воткінсом виступить у командному матчі 3 на 3.

Реслінг, звісно, важко ототожнювати зі спортом, адже результат "поєдинків" визначений заздалегідь. Проте у США, та й у багатьох інших видах спорту, це дійство є надзвичайно популярним, майже не поступаючись у відвідуваності та переглядах боям топового рівня у професійному боксі.

Тому абсолютно не дивно, що в WWE, який є найпопулярнішим промоушеном реслінгу, інколи можна побачити в якості зіркових гостей-учасників шоу і Майка Тайсона, і Тайсона Ф'юрі, і навіть Дональда Трампа. Натомість Логан Пол став не просто запрошеним гостем, а постійною суперзіркою WWE. І до цього прийшов він у тому числі через боксерський ринг.

Ще задовго до виходу на ринг Логан Пол збудував собі ім'я в інтернеті. Свою медійну історію він почав на Vine, а потім успішно переніс аудиторію на YouTube, де його канали стали одними з найпопулярніших у світі та зібрали мільярди переглядів.

Після цього Логан не зупинився на ролі блогера: він спробував себе в акторстві, а згодом і в боксі. У 2018 році британський ді-джей KSI кинув виклик брату Логана Джейку Полу провести поєдинок за правилами аматорського боксу для визначення найкращого боксера-ютубера. В результаті перемовин 25 серпня 2018 року у Манчестері відбувся боксерський вечір, в якому взяли участь обидва брати – Логан і Джейк Поли.

KSI все ж зустрівся в бою з Логаном, і їхній шестираундовий поєдинок завершився нічиєю. Натомість Джейк відбоксував з братом KSI Деджи Олатунджи і здобув перемогу, нокаутувавши суперника в п'ятому раунді шестираундового бою. Це незвичне видовище мало великий фінансовий успіх, тож боксерська кар'єра братів Полів продовжилася.

За рік, 9 листопада 2019-го, у Лос-Анджелесі відбувся другий бій між Логаном і KSI за правилами професійного боксу. Шестираундовий поєдинок завершився перемогою KSI розділеним рішенням суддів. Гарантовані гонорари Логана і KSI за цей бій склали майже мільйон доларів.

І хоча боксерські навички Логана поступалися навіть середньостатистичним боксерам і викликали скепсис у фахівців, аудиторія на ютубі зробила диво: у 2021 році він отримав виставковий бій із живою легендою боксу – Флойдом Мейвезером, який за 4 роки до цього залишив професійний ринг зі стріком з 50 перемог без поразок та нічиїх.

Бій Логана з Мейвезером у Маямі продав понад 1 мільйон PPV-покупок та приніс понад 80 мільйонів доларів доходу. Поєдинок тривав усі вісім раундів, і переможця не було оголошено. Перевага Мейвезера в боксі була відображена у статистиці ударів CompuBox: Мейвезер влучив у суперника 43 рази зі 107 завданих ударів (40,2%), тоді як Логан викинув аж 217 ударів, однак влучив тільки 28 разів (12,9%).

В інтерв'ю після бою Мейвезер похвалив свого суперника: "Він кращий, ніж я думав... він жорсткий, суворий суперник. Але якби це був справжній бій, він би програв у першому раунді".

Тим не менше, як шоумен Логан Пол проявив себе досить добре й заробив гарні гроші. Та чи варто ризикувати, змагаючись із тими, хто може завдати шкоди твоєму здоров'ю, не розрахувавши силу або піддавшись емоціям? Мабуть, десь так Логан аналізував свою кар'єру, коли вирішив змінити курс на реслінг.

Після бою з Мейвезером Логан Пол остаточно зрозумів: його справжня стихія – це не класичний бокс, а шоу, де важливі не лише удари, а й харизма, емоції та вміння тримати увагу мільйонів глядачів. Саме тому він дедалі активніше придивлявся до WWE – світу, у якому спортивна складова тісно переплетена з театром, провокаціями та великими сюжетами.

І там Логан знайшов себе напрочуд швидко: завдяки популярності, впевненості перед камерою та вродженому відчуттю шоу він дуже швидко перетворився із запрошеної знаменитості на одного з найяскравіших персонажів промоушену.

Дебют Логана Пола у WWE відбувся у 2022 році, і вже з перших появ стало зрозуміло: це не типовий "селебріті", якого запросили на один виступ заради хайпу. На відміну від багатьох зіркових гостей, він не обмежився кількома ефектними рухами – Пол серйозно підійшов до підготовки, тренувався з професійними рестлерами та швидко освоїв базові елементи цього видовищного, але фізично складного шоу.

Особливо яскраво він заявив про себе 4 роки тому, на WrestleMania 38, де не просто "відпрацював номер", а продемонстрував атлетизм, координацію та вміння працювати з публікою. Його стрибки, таймінг і загальна впевненість у ринзі приємно здивували навіть скептиків, які спочатку сприймали його лише як блогера, що вирішив спробувати себе в новій ролі.

З кожним наступним виступом Логан Пол усе більше закріплювався у статусі повноцінної суперзірки WWE. Він почав отримувати серйозні сюжетні лінії, виходити на ринг проти топових виконавців і брати участь у ключових шоу компанії. При цьому його медійність лише підсилювала ефект: кожен бій Пола автоматично привертав увагу не лише фанатів реслінгу, а й мільйонів його підписників.

І якщо на початку його поява у WWE виглядала як черговий експеримент інфлюенсера, то зараз це вже повноцінна частина його кар'єри. Логан Пол зумів зробити те, що вдається одиницям: перетворити популярність у соцмережах на реальний успіх у зовсім іншій, значно більш вимогливій індустрії.

Тож його участь у WrestleMania 42 – це вже не просто "запрошення для зірки", а закономірний результат кількарічного шляху від блогера до одного з найобговорюваніших персонажів сучасного реслінгу.

Хтозна, можливо, молодший брат Логана, Джейк Пол, колись також спробує себе в ролі рестлера. Проте наразі він себе бачить у боксі, де виступає відносно успішно як для "професійного любителя", а також хоче спробувати свої сили у змішаних єдиноборствах та навіть пропонує українському дворазовому абсолютному чемпіону світу в гевівейті Олександру Усику бій за правилами ММА.

"Я був би радий бути менеджером Логана у WWE в стилі Пола Хеймана, але не думаю, що моє тіло створено для атлетизму та божевілля, які притаманні WWE. Я відчуваю, що зламаю собі спину. Я точно хочу займатися ММА. Для мене в ММА головне – знайти правильного суперника", – говорив Джейк Пол у 2025-му.

Тож якщо ви подивитесь WrestleMania 42 і побачите там хлопця, схожого на Джейка Пола, знайте: це його старший брат Логан – той самий, який робить шоу у боях, де результат відомий заздалегідь. І, як не дивно, даний факт не заважає мільйонам людей по всьому світу шаленіти від цього видовища.