Я їв у найкращих ресторанах: Ф'юрі розповів, що подарував йому бокс

Колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) зізнався, що завдяки тому, що присвятив життя боксу, отримав багато чудових шансів.

Про це він сказав для The Ring Magazine.

"Бокс був дуже прекрасним для мене. Не для всіх. А ось для мене він був чудовий. Я подорожував по всьому світу, їв у найкращих ресторанах, у мене були найкращі речі, найкраще тренувальне обладнання, найкращі партнери з тренувань, було все, про що тільки можна було подумати. Бокс дозволив мені це мати. Для мене це була абсолютна фантастика. Пробіжки під дощем та снігом у 14-15 років привели мене до боїв із 99 тисячами глядачів та мільйонами телеглядачів по всьому світу. То була абсолютна фантастика. Я рекомендую бокс усім, тому що за допомогою боксу будь-хто може стати будь-ким. Ти можеш бути вуличним бідняком і змінитись за допомогою боксу та спорту. Бокс – це дуже особливий дар. Ти можеш вийти з найзабитіших куточків і дійти до вершини, стати дуже багатим та знаменитим. Тобі не потрібна освіта, тобі не треба йти до школи, нічого не треба робити. Тобі просто треба бути сильним, талановитим, обдарованим – от і все. Я б порекомендував бокс усім. Це точно самотній спорт, але нагорода явно переважує негативний бік, якщо ти досить хороший", – сказав Ф'юрі.

Тайсон декілька днів тому оголосив про завершення кар'єри.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.

Нагадаємо, що минулого року він провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був українець Олександр Усик. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.

Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.