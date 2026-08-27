Ітаума назвав найкращу пораду, яку отримав від Джошуа та Ф'юрі

Британський супертяж Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) висловився про своїх зіркових земляків Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO).

Його слова передає DAZN Boxing.

Проспект пояснив, чому не викликає їх на бій, хоча фанати хотіли б побачити протистояння двох різних поколінь. Він вважає, що це був би прояв неповаги.

"Всі знають, що Тайсон Ф'юрі вже не в найкращій формі. Ентоні Джошуа теж. Ці хлопці, мабуть, наближаються до кінця своєї кар'єри. І для мене викликати на бій когось, хто вже не в найкращій формі, це трохи неповажно. Я можу сидіти тут і говорити, що бій між Тайсоном Ф'юрі та мною в розквіті сил був би відмінним, але цього не відбудеться. Я дуже поважаю Тайсона. Звичайно, я провів з ним тиждень на Мальті, три тижні в Саудівській Аравії, два тижні в Моркемі. Я багато часу проводжу з ним. Мені вдалося дізнатись від нього багато корисного. Очевидно, він пройшов той шлях, яким хочу йти я. Те саме стосується й Ентоні Джошуа. Мені вдалося розпитати його про деякі речі, і для мене цього достатньо", – сказав Мозес.

"Новий Майк Тайсон" розповів, яку найкращу пораду отримав від іменитих колег. Він заявив, що таких було декілька:

"Обидва сказали, щоб я найняв собі хорошого адвоката. Це, напевно, перше, що спало мені на думку. Найми собі хорошого адвоката. Але, звісно, ​​є й інші поради. Ентоні Джошуа сказав одну річ, яка мені особливо запам'яталася. Він сказав, що треба зосередитися на боксі, бо це пріоритет. Потрібно приділяти боксу першорядну увагу, тому що від нього залежить решта. Якщо почати займатися тим чи іншим, це може відволікти від боксу. Можливо, це не вплине на фізичний стан, але може вплинути на психологічний. Тому потрібно просто зосередитись на боксі. І так, Тайсон Ф'юрі теж говорив щось подібне. Але його висловлювання стосувалося переважно відносин, релігії тощо. Тож ми мали цікаві розмови".

Зазначимо, що 21-річний Ітаума вже 29 серпня матиме можливість стати чемпіоном світу. Він проведе поєдинок із Філіпом Хрговичем O2 Arena в Лондоні.

На кону стоятиме вакантний титул IBF, який раніше звільнив Олександр Усик. Раніше прогноз на це протистояння зробив Владислав Сіренко.