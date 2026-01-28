Ф'юрі назвав українського супертяжа "братом-близнюком" та грозою дивізіону

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) порівняв із собою українського боксера Олександра Захожого (20-1, 16 КО).

Відповідне відео з'явилося в сторіз Instagram британця.

Ф'юрі назвав Захожого "братом-близнюком", але з волоссям. А ще, "Циганський король" попередив "королівський дивізіон".

"Цей хлопець йде за вами. Весь дивізіон – готуйтеся!, – сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що Олександр Захожий нині перебуває у тренувальному таборі Тайсона Ф'юрі. Британський супертяж готується до повернення на ринг.

На початку січня 2026 року Ф'юрі оголосив про відновлення кар'єри. Колишній чемпіон світу відпочивав увесь 2025 рік після двох поспіль поразок від Олександра Усика.

Олександр Захожий востаннє виходив на ринг у жовтні 2025 року. 32-річний українець ефектним нокаутом у другому раунді переміг Апісіту Сангмуангу з Таїланду.