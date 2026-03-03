Бенн проведе бій в андеркарді поєдинку Фʼюрі – Махмудов

Організатори вечора боксу, який відбудеться 11 квітня в Лондоні на стадіоні футбольного клубу Тоттенгем, анонсували повний склад учасників шоу.

Про це повідомляє The Ring.

Головною подією шоу стане бій ексчемпіона світу Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) з Арсланбеком Махмудовим (21-2, 19 KO).

У другому за значимістю поєдинку вечора, британський боксер напівсередньої ваги Конор Бенн (23-1, 14 KO) проведе бій проти ексчемпіона світу за версіями WBC та WBA Реджиса Прогрейса (30-3, 24 КО).

Розклад боїв на 11 квітня

Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) – Арсланбек Махмудов (21-2, 19 КО)

Конор Бенн (24-1, 14 КО) – Реджис Прогрейс (30-3, 24 КО)

Джеймі Чікева (9-2, 5 КО) – Річард Ріакпоре (19-1, 15 КО)

Фрейзер Кларк (9-2-1, 7 КО) – Джастіс Гані (12-1, 7 КО)

Трой Вільямсон (22-4-1, 16 КО) – Сімон Цахенгубер (28-0, 17 КО)

Брейон Горем (21-0, 16 КО) – Едуард Георгієв (3-0-1, 1 КО)

Майкі Теллон (12-0, 2 КО) – Крістофер Ріос (11-3, 7 КО)

Фелікс Кеш (16-1, 10 КО) – Ліам О'Гейр (13-2, 4 КО)

Гектор Лозано (3-7-1, 3 КО) – Султан Аль-Мохаммед (2-0, 1 КО)

Елліот Вейл (13-0, 8 КО) – Том Гілл (12-4, 3 КО)

Раніше Конор висловлювався про бажання провести бій проти Раяна Гарсії. Нещодавно 29-річний британець підписав контракт з компанією Zuffa Boxing.