Він небезпечний суперник: Ф'юрі – про бій з Махмудовим

Олександр Булава — 25 лютого 2026, 20:10
Ексчемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) пояснив бій проти Арсланбека Махмудова (21-2, 19 KO).

Про це боксер розповів у коментарі Ring Magazine.

"Я вважаю, що це хороший бій, бо, як я вже казав раніше, він небезпечний суперник, і через це я можу краще зосередитися.

Якщо я б'юся з кимось, кого насправді не ціную як опонента, тоді мені важко знайти мотивацію. Але коли перед тобою такий панчер, який може завершити бій одним ударом, а ми бачили, що він це вміє, у нього десь 14 чи 15 нокаутів у першому раунді.

Мені треба наполегливо тренуватися, віддаватися справі та бути максимально зосередженим", – сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що бій відбудеться 11 квітня. Його проведуть на стадіоні футбольного клубу Тоттенгем у Лондоні.

Раніше Махмудов, який представляє Канаду, висловився про майбутнє протистояння. Він заявив, що готовий здійснити великий апсет.

