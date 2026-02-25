Він небезпечний суперник: Ф'юрі – про бій з Махмудовим
Ексчемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) пояснив бій проти Арсланбека Махмудова (21-2, 19 KO).
Про це боксер розповів у коментарі Ring Magazine.
"Я вважаю, що це хороший бій, бо, як я вже казав раніше, він небезпечний суперник, і через це я можу краще зосередитися.
Якщо я б'юся з кимось, кого насправді не ціную як опонента, тоді мені важко знайти мотивацію. Але коли перед тобою такий панчер, який може завершити бій одним ударом, а ми бачили, що він це вміє, у нього десь 14 чи 15 нокаутів у першому раунді.
Мені треба наполегливо тренуватися, віддаватися справі та бути максимально зосередженим", – сказав Ф'юрі.
Зазначимо, що бій відбудеться 11 квітня. Його проведуть на стадіоні футбольного клубу Тоттенгем у Лондоні.
Раніше Махмудов, який представляє Канаду, висловився про майбутнє протистояння. Він заявив, що готовий здійснити великий апсет.