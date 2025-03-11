Натяк на повернення? Ф'юрі опублікував відео на легендарному стадіоні

Відомий британський боксер Тайсон Ф'юрі (34-1-2, 24 КО) в своїх соцмережах опублікував відео зі стадіону "Олд Траффорд".

"Сумували за мною", – підписав він публікацію.

На цьому стадіоні грає футбольний клуб Манчестер Юнайтед, за який вболіває Тайсон.

Зазначимо, що після другої поразки від Олександра Усика (23-0, 14 КО) колишній чемпіон світу оголосив про завершення кар'єри.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.

Нагадаємо, що минулого року він провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був українець Олександр Усик. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.

Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.