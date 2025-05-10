Колишній суперник Берінчика не з першого разу зробив вагу напередодні чемпіонського бою

Чемпіон світу в другій напівлегкій вазі (до 59 кг) Емануель Наваррете (39-2, 32 KO) не зумів з першого разу вписатися в ліміт вагової категорії напередодні захисту титулу проти філіппінця Чарлі Суарес (18-0, 10 KO).

Мексиканець продемонстрував на вагах на 100 грамів більше ніж дозволено і мав дві години, щоб продемонструвати вагу.

Під час другого зважування Наваррете вписався у ліміт ваги, Суарес виявився легшим на 100 грамів. Поєдинок відбудеться в ніч з 10 на 11 травня на "Пеканга Арена" в Сан-Дієго, США.

Emanuel Navarette’s WBO super-featherweight title defense against Charly Suarez is in jeopardy after missing weight.



Navarrete has 2 hours to lose the remaining .3lbs. pic.twitter.com/pTQhsZS9kC — Ring Magazine (@ringmagazine) May 9, 2025

Нагадаємо, що Емануель Наваррете у попередньому бою переміг Оскара Вальдеза у бою за титул чемпіона в другій напівлегкій вазі, а перед цим мексиканський боксер зазнав поразки від Дениса Берінчика в поєдинку за звання чемпіона світу в легкій вазі.

Чарлсі Суарес восени 2024 року технічним нокаутом здобув перемогу над Хорхе Кастанедою.