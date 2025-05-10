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Колишній суперник Берінчика не з першого разу зробив вагу напередодні чемпіонського бою

Станіслав Лисак — 10 травня 2025, 09:40
Колишній суперник Берінчика не з першого разу зробив вагу напередодні чемпіонського бою

Чемпіон світу в другій напівлегкій вазі (до 59 кг) Емануель Наваррете (39-2, 32 KO) не зумів з першого разу вписатися в ліміт вагової категорії напередодні захисту титулу проти філіппінця Чарлі Суарес (18-0, 10 KO).

Мексиканець продемонстрував на вагах на 100 грамів більше ніж дозволено і мав дві години, щоб продемонструвати вагу.

Під час другого зважування Наваррете вписався у ліміт ваги, Суарес виявився легшим на 100 грамів. Поєдинок відбудеться в ніч з 10 на 11 травня на "Пеканга Арена" в Сан-Дієго, США.

Нагадаємо, що Емануель Наваррете у попередньому бою переміг Оскара Вальдеза у бою за титул чемпіона в другій напівлегкій вазі, а перед цим мексиканський боксер зазнав поразки від Дениса Берінчика в поєдинку за звання чемпіона світу в легкій вазі.

Чарлсі Суарес восени 2024 року технічним нокаутом здобув перемогу над Хорхе Кастанедою.

Денис Берінчик Емануель Наваррете Чарлі Суарес

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