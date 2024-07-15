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Стівенсон планує найближчим часом повернутися на ринг

Андрій Яросименко — 15 липня, 17:25
Стівенсон планує найближчим часом повернутися на ринг

Чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) найближчим часом планує повернутися на ринг.

Про це він повідомив у своєму X.

"Я сподіваюся, що з ким би не підписав контракт, він уже має вільну дату, тому що я маю намір повернутися на ринг якнайшвидше. Я обіцяю щоразу показувати найкращу продуктивність", — написав боксер.

Нагадаємо, раніше Шакур після перемоги над Артемом Арутюняном (12-2, 7 КО) одягнув футболку із зображенням Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) та промоутера Боба Арума. Боксер закликав українця прийняти виклик на бій.

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