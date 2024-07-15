Стівенсон планує найближчим часом повернутися на ринг

Чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) найближчим часом планує повернутися на ринг.

Про це він повідомив у своєму X.

"Я сподіваюся, що з ким би не підписав контракт, він уже має вільну дату, тому що я маю намір повернутися на ринг якнайшвидше. Я обіцяю щоразу показувати найкращу продуктивність", — написав боксер.

I’m hoping whoever I do sign wit have dates ready to go cause I’m ready to get back in the ring asap I promise to give a better performance every time out 😤 #ChasingGreatness — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) July 15, 2024

Нагадаємо, раніше Шакур після перемоги над Артемом Арутюняном (12-2, 7 КО) одягнув футболку із зображенням Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) та промоутера Боба Арума. Боксер закликав українця прийняти виклик на бій.