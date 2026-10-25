Шакур: Це виклик, заради якого я готовий піднятися з ліжка

Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) відреагував на перемогу О'Шакі Фостера (26-3, 12 KO) над Емануелем Наваррете (40-3-1, 33 КО) в бою за титули WBC, IBF і WBO у другій напівлегкій вазі, похваливши американця.

Він це зробив у соцмережі X.

"Чудовий боксер. Він ніколи не віддасть мені належного, але сьогодні я буду відвертим: він показав свій рівень. Це виклик, заради якого я готовий піднятися з ліжка. Проведімо цей бій, щойно він буде готовий. Я буду тут, коли він завершить свій шлях до звання абсолютного чемпіона", – сказав Стівенсон.

Зазначимо, що Фостер здобув перемогу одностайним рішенням суддів. У 12-му раунді він двічі відправив мексиканця в нокдаун.

Після поєдинку О'Шакі заявив, що хоче стати абсолютом. Він додав, що в майбутньому планує піднятись у важчий дивізіон і побитись із Шакуром.