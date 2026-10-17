Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Zuffa визначилась із датою наступного поєдинку Шакура

Олександр Булава — 17 жовтня 2026, 16:47
Zuffa визначилась із датою наступного поєдинку Шакура
Getty Images

Наступний бій чемпіона WBO у першій напівсередній вазі Шакура Стівенсона (25-0, 11 КО) відбудеться у 2027 році.

Про це повідомив інсайдер Ден Рафаель.

Промоушен Zuffa Boxing планує організувати поєдинок 23 січня, який відбудеться у рідному місті Ньюарк (штат Нью-Джерсі, США). Суперник наразі невідомий.

Напередодні команда боксера припинила переговори про бій з Девіном Хейні. Основною перепоною стала розбіжність щодо вагової категорії.

Нагадаємо, що Стівенсон востаннє виходив на ринг 31 січня. Він одноголосним рішенням суддів (тричі по 119:109) переміг Теофімо Лопеса.

Шакур Стівенсон

Шакур Стівенсон

Перемовини про бій між Шакуром і Хейні зірвались
Бій Шакур – Хейні опинився під загрозою зриву
Я знаю, що це непопулярна думка: ексчемпіон світу назвав фаворита бою Шакур – Хейні
Він панічно мене боїться: чемпіон світу звинуватив Шакура у боягузтві
Вайт спростував чутки про бій Пак'яо – Стівенсон

Останні новини