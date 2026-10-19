Шакур припинив співпрацю із Zuffa Boxing
Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) завершив співпрацю з промоутерською компанією Zuffa Boxing.
Його слова передає Ring Magazine.
Шакур підписав контракт з промоушеном ще у липні, проте з того часу не провів жодного поєдинку.
"Я невпинно тренувався, залишався зосередженим, я вісім тижнів провів у таборі, готуючись до боїв, які, як мені казали, відбудуться, але вони не відбулися.
Що є, то є – це боксерська справа, я ні на кого не злюся, але я попросив звільнити мене з Zuffa Boxing, і минулими вихідними моє прохання було задоволено.
Тепер я офіційно вільний агент. Беру свою кар'єру у власні руки, запускаю власну промоутерську компанію і готовий співпрацювати з іншими промоутерами, які серйозно ставляться до мого майбутнього.
Я хочу провести найбільші бої у легкій або першій напівсередній вазі – саме в останній я володію титулом", – сказав він.
Також Шакур заявив, що зрештою перейде у напівсередню вагу.
"Ніхто з цих хлопців не зможе мене перемогти. Дайте мені рік-два – і ми дійдемо до напівсередньої. Мене вже підштовхують до переходу в цю вагу. Я перейду туди, але тоді, коли сам вирішу, а не коли цього захоче хтось інший. Незабаром я стану найкращим бійцем P4P. Я відкритий до співпромоушену та співпраці з будь-якими трансляторами", – сказав Шакур.
Напередодні команда боксера припинила переговори про бій з Девіном Хейні. Основною перепоною стала розбіжність щодо вагової категорії.
Нагадаємо, що Стівенсон востаннє виходив на ринг 31 січня. Він одноголосним рішенням суддів (тричі по 119:109) переміг Теофімо Лопеса.