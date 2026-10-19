Шакур припинив співпрацю із Zuffa Boxing

Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) завершив співпрацю з промоутерською компанією Zuffa Boxing.

Його слова передає Ring Magazine.

Шакур підписав контракт з промоушеном ще у липні, проте з того часу не провів жодного поєдинку.

"Я невпинно тренувався, залишався зосередженим, я вісім тижнів провів у таборі, готуючись до боїв, які, як мені казали, відбудуться, але вони не відбулися.

Що є, то є – це боксерська справа, я ні на кого не злюся, але я попросив звільнити мене з Zuffa Boxing, і минулими вихідними моє прохання було задоволено.

Тепер я офіційно вільний агент. Беру свою кар'єру у власні руки, запускаю власну промоутерську компанію і готовий співпрацювати з іншими промоутерами, які серйозно ставляться до мого майбутнього.

Я хочу провести найбільші бої у легкій або першій напівсередній вазі – саме в останній я володію титулом", – сказав він.