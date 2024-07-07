Шакур викликав на бій Ломаченка

Чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) викликав на бій володаря титулів IBF та IBO Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

Американський боксер після перемоги над Артемом Арутюняном (12-2, 7 КО) одягнув футболку із зображенням Ломаченка та промоутера Боба Арума.

"Скажіть йому, щоб побився зі мною. Хіба це не буде веселий бій? Ми вийдемо і намагатимемося перемогти. Це буде прикольний бій. Хороший у технічному плані.

Ймовірно, зараз багато людей кажуть: "Ломаченко його переможе. Він не зупинив цього парубка". Багато хто, мабуть, не вірить у мене. То чому б не влаштувати бій? Ні, він не хоче битися", — сказав Шакур.