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Усик – Ф'юрі: букмекери змінили коефіцієнти за дві години до бою

Денис Шаховець — 21 грудня 2024, 22:45
Усик – Ф'юрі: букмекери змінили коефіцієнти за дві години до бою

У ніч з 21 на 22 грудня на стадіоні Kingdom Arena у саудівському Ер-Ріяді відбудеться вечір боксу, головною подією якого буде бій у надважкій вазі між українським боксером Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф’юрі.

На кону поєдинку стоятимуть головні чемпіонські пояси, якими володіє українець – WBA, WBC, WBO та IBO.

Букмекери активно приймають ставки на бій-реванш. За дві години до початку другого поєдинку Усик – Ф’юрі фаворитом є чинний чемпіон світу.

Ставки на перемогу Усика можна зробити з коефіцієнтом 1,85, тоді як успіх британця оцінюється котируванням 2,45. На нічию дають 16,50.

Цікаво, що зранку середній коефіцієнт букмекерських контор на перемогу Усика складав 1,70, перемога Ф'юрі оцінювалася у 2,55, а нічия – в 15,00.

Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Зазначимо, що головний бій вечора боксу Усик – Ф'юрі орієнтовно розпочнеться о 01:10. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Усик – Ф'юрі.

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