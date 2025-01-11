Став відомий новий суперник Іноуе для захисту чемпіонського титулу

Абсолютний чемпіон світу у другій легшій вазі Наоя Іноуе отримав нового суперника замість Сема Гудмана.

Про це повідомляє Bosing Scene.

Ним став Є Джун Кім з Південної Кореї. 32-річний боксер займає 11 місце у рейтингу WBO, але відсутній у рейтингах топів інших організацій.

Бій відбудеться 24 січня у столиці Японії Токіо.

Нагадаємо, під час свого останнього спарингу Гудман отримав травму ока та відклав бій. Через деякий час австралієць зазнав рецидиву ушкодження та відмовився від поєдинку.

У своєму останньому поєдинку Інуе переміг ірландця ТіДжея Дохені, вдруге захистивши звання абсолюта в другій легшій вазі.