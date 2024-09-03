Інуе вчергове захистив звання абсолюта, нокатувавши суперника

Японець Наоя Інуе (28-0, 25 КО) переміг ірландця ТіДжея Дохені (26-5, КО) та захистив звання абсолютного чемпіона світу в другій легшій вазі.

На початку 7 раунду Інуе завдав кількох потужних ударів у корпус, після чого Дохені не зміг продовжити бій.

"Монстр" вдруге захистив звання абсолюта в другій легшій. Його попередній бій відбувся в травні цього року, коли він не без проблем здолав мексиканця Луїса Нері.

Нагадаємо, раніше Інуе також був абсолютним чемпіоном у легшому дивізіоні. Наоя та Теренс Кроуфорд залишаються єдиними боксерами в епоху чотирьох поясів, яким вдалося стати абсолютами в двох різних вагових категоріях.