Такума Іноуе захищатиме титул чемпіона світу в андеркарді бою брата з Накатані

Чемпіон світу WBC у найлегшій вазі японець Такума Іноуе (21-2, 5 KO), який є братом абсолютного чемпіона світу у другій легкій вазі Наоя Іноуе (31−0, 27 КО), проведе бій проти ексчемпіона світу у чотирьох вагових категоріях Кадзуто Іоки (32-4-1, 16 КО).

Про це повідомляє Ohashi Boxing Gym.

Поєдинок відбудеться 2 травня у Токіо на арені "Tokyo Dome" в андеркарді абсолютного чемпіона світу в другій легшій вазі Наоя Іноуе з Дзунто Накатані.

Свій попередній бій Такума провів у листопаді, коли переміг земляка Тенсіна Насукаву в бою за вакантний титул чемпіона світу за версією WBC у найлегшій вазі.

Іока у грудні ноакутував Майкела Ордосгойтті.

Раніше повідомлялось, що суперником українського олімпійського чемпіона Олександра Хижняка у його дебютному бою на профі-рингу буде колумбійський боксер Вільмер Барон.